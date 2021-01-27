В Кремле считают эффективными меры кабмина по удержанию цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ эффективно выполняет поставленную Владимиром Путиным задачу по удержанию под контролем цен на основные продукты питания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что власти знают о возможной проблеме дефицита продуктов из-за регулирования цен и принимают необходимые меры, чтобы не допустить этого.

"Иногда это может приводить к созданию дефицита. Это тоже хорошо известно правительству, и правительство работает над тем, чтобы этого не происходило", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, президент постоянно держит вопрос на контроле.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.

Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

Кроме того, была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

