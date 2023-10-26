В Кремле назвали ситуацию в секторе Газа катастрофической

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Ситуация в секторе Газа находится на катастрофическом уровне, однако она может ухудшиться с началом наземной операции армии Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал призыв доктора Леонида Рошаля, который заявил о необходимости эвакуации раненых детей.

"Безусловно, такой призыв можно оценивать только позитивно и только присоединяться к нему", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Рошаль в эфире радио КП призвал вывезти всех раненых в Газе детей. Он заявил, что несовершеннолетние не должны погибать и отвечать "за безумную глупость взрослых".

"Мы в свое время помогали, когда было тяжело, и Израилю, и Газе, я сам лично был в Газе и видел все это. Я сейчас обращаюсь ко всем здравомыслящим людям нашей планеты: дети не виноваты в преступлениях взрослых, они не должны страдать, им необходимо оказать помощь. Надо вывезти из Газы раненых детей для оказания медицинской помощи в других странах", – призвал Рошаль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Армия обороны Израиля ночью осуществила рейд, в ходе которого задействовала танки на севере сектора Газа.

Днем ранее СМИ писали, что Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион. Отмечалось, что Вашингтон намерен передать на Ближний Восток порядка 10 систем ПВО.

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