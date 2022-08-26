Медведев назвал Макрона "хорошим медиком", диагностировавшим у НАТО смерть мозга

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "хорошим медиком", диагностировавшим смерть мозга у НАТО. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

"Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться", – высказался он.

Медведев также добавил, что Соединенные Штаты и страны НАТО уже втянуты в конфликт, развернувшийся на территории Украины. По его словам, сейчас происходит настоящая прокси-война против России. Страны поставляют украинской стороне различные виды вооружений, разжигая конфликт все больше.

До этого Медведев перечислил основания, при которых Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия. В их числе – старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре и иные действия, которые грозят существованию России. При этом он признал, что пока ничего из этого не наблюдается.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.