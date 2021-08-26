РФ будет внимательно следить за шагами талибов в Афганистане – Песков

Фото: ТАСС/AP Photo

Россия до сих пор не признала движение "Талибан" (запрещено в РФ), но де-факто они взяли под контроль большую часть Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие "Талибаном" под контроль большей части территории Афганистана, – это де-факто свершившийся процесс", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что дальнейшие шаги талибов в Афганистане еще предстоит отследить.

"Безусловно, еще предстоит очень внимательно отследить, какими будут дальнейшие шаги "Талибана" в плане обеспечения порядка, обеспечения безопасности, прежде всего граждан страны... что для нас носит первостепенное значение – российских дипломатов, сотрудников дипломатических миссий", – подчеркнул Песков.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что Москва не торопится признавать власть талибов. При этом дипломат призывал объективно оценивать новую реальность, в которой оказался Афганистан.

До этого в Белом доме допустили возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отмечал, что талибы ведут переговоры с бывшими членами афганского правительства о передаче власти и возможности их участия в будущем правительстве.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

