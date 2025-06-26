Песков заявил, что к России неприменим тезис "мир через силу"

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Тезис "мир через силу" вряд ли применим к России, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что таким образом невозможно достичь каких-либо целей.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что новая концепция НАТО заключается в том, что Альянс может перенести боевые действия на российскую территорию, если к ним "придет" Россия.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас утверждала, что от России якобы исходит "360-градусная угроза миру". По ее словам, НАТО и ЕС должны держаться вместе, как во времена холодной войны.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал привычной и беспардонной ложью утверждения о российских планах вторжения в Европу. По словам президента, такие страшилки руководство НАТО придумало само и повторяет каждый год. Путин также выразил уверенность в том, что это нужно для обмана своего населения и вытаскивания у него денег.