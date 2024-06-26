Путин вышел пообщаться к собравшимся в Троице-Сергиевой лавре прихожанам

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Владимир Путин вышел пообщаться к прихожанам, которые собрались перед Троицким собором Троице-Сергиевой лавры. Кадры с места событий опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На видеозаписи, сделанной журналистом, видно, что российский лидер уже сел в автомобиль кортежа, но вышел и направился к приветствующим его людям, чтобы пожать им руки.

Ранее сообщалось, что 26 июня Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, где приложился к иконе "Святая Троица", написанной Андреем Рублевым. Она была доставлена в лавру из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы, 23 июня.

Рублев написал "Троицу" в первой половине XV века. Икона предназначалась для иконостаса Троицкого храма, но в 1929 году была передана Третьяковской галерее. При этом на иконостасе разместили ее список (копию). Однако 17 и 18 июля 2022 года подлинник перенесли в Троицкий собор, где он оставался для временного поклонения.

В мае 2023 года глава государства принял решение о возвращении иконы на ее историческое место. С 5 января 2024 года она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве. Там "Троица" была доступна для общенародного поклонения.