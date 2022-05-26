МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной доступ на Запорожскую АЭС – Песков

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контактирует с РФ и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, передает РИА Новости.
"Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов", – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, стороны договариваются, с какой стороны будет заезжать делегация, через какие контрольно-пропускные пункты и на каком транспорте.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 40 тонн обогащенного урана и 30 тонн плутония. Он также выразил опасение, что с территории могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.
Территория Запорожской АЭС находится под контролем российских военных с начала марта. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: