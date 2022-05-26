МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной доступ на Запорожскую АЭС – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контактирует с РФ и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, передает РИА Новости.

"Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов", – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, стороны договариваются, с какой стороны будет заезжать делегация, через какие контрольно-пропускные пункты и на каком транспорте.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 40 тонн обогащенного урана и 30 тонн плутония. Он также выразил опасение, что с территории могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.

Территория Запорожской АЭС находится под контролем российских военных с начала марта. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

