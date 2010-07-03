Путин поручил выделить деньги на ремонт жилья в горевшем Забайкалье

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

До 15 июня российское правительство должно выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, которое было повреждено во время пожаров в Забайкалье. Такое поручение дал Владимир Путин.

Подписанный президентом указ появился на портале правовой информации. В тексте отмечается, что кабмину предстоит также определить порядок выделения средств.

Сейчас в регионе действует режим ЧС из-за природных пожаров, начавшихся 19 апреля. Огонь распространился из-за штормового ветра, охватив юг и юго-восток края. Пострадали 17 населенных пунктов. Своего имущества лишились 400 человек.

Ранее президент прибыл в Читу, где провел совещание по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье. Он поручил подготовить программу по восстановлению жилья и пообещал проконтролировать ход реализации лично.

