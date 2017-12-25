В Кремле обеспокоены блокировкой аккаунтов Кадырова в соцсетях

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Блокировка страниц главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это не может не вызывать обеспокоенность. "Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит осмыслению", – цитирует Пескова РИА Новости. Он добавил, что пока возможность ответа на эти меры не рассматривается.

Аккаунт Кадырова в Instagram перестал работать в субботу, 23 декабря. При попытке зайти на его профиль появляется сообщение о том, что он недоступен, как и страница политика на Facebook.

По мнению самого Кадырова, причиной блокировки стали санкции Минфина США. Он утверждает, что Instagram пытался создавать видимость независимости от Вашингтона, но почему-то блокировка последовала сразу после указанных событий.

Ранее Минфин США внес Рамзана Кадырова и еще четверых россиян в "список Магнитского" из-за нарушений прав человека. Кадыров же считает, что США должны искать нарушителей прав человека в Белом доме и Пентагоне. Он напомнил о войне во Вьетнаме, и операциях Штатов в Афганистане, Ираке и Ливии.