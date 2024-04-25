Путин: ЦБ РФ держит ключевую ставку из-за угрозы инфляции

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Центробанк России сохраняет ключевую ставку из-за угрозы инфляции, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее (ключевую ставку. – Прим. ред.) и держат. Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция – двузначные величины", – сказал российский лидер.

По словам Путина, в некоторых странах ключевая ставка сильно увеличена. Президент отметил, что с такой ситуацией не может справиться, например, Турция.

Как отметил президент, угроза инфляции в России сохраняется, однако присутствует положительная тенденция в сторону ее снижения.

22 марта Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По информации ЦБ, инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой. В регуляторе объяснили, что для возвращения инфляции к требуемым показателям и ее стабилизации необходимо некоторое время сохранять жесткую денежно-кредитную политику в экономике РФ.

Ранее первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган сообщал, что Центробанк России ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года.

При этом в середине февраля этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о замедлении инфляции в стране. Она уточнила, что пик текущего роста цен был пройден осенью 2023 года.

