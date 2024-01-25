Песков заявил, что встреча Путина с доверенными лицами состоится в скором времени

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Владимир Путин проведет встречу с доверенными лицами, дата уже назначена. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если он пообещал, он это сделает", – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах по такой встрече.

Песков добавил, что эта встреча произойдет в скором времени. Однако он не стал называть точную дату мероприятия.

В поддержку действующего главы государства, который в декабре 2023 года сообщил о намерении участвовать в выборах, уже собрали рекордное количество подписей. Число превысило то, которое собрали в 2018 году, в три раза.

Президентские выборы в РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина