Путин не планирует контакты с зарубежными лидерами по Ближнему Востоку – Песков

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Владимир Путин пока не планирует телефонных контактов с лидерами стран Европы или США в связи с палестино-израильским конфликтом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Нет. Таких разговоров в планах нет", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным заявил, что молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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