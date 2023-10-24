В Кремле прокомментировали недовольство Израиля позицией РФ по конфликту с ХАМАС

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РФ и Израиль проводят регулярный и интенсивный диалог. Страны обмениваются мнениями, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, Москва имеет последовательную позицию по палестино-израильскому конфликту.

"Мы осуждаем все проявления терроризма, соболезнуем родственникам и близким погибших. Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев", – подчеркнул Песков.

Так, послу РФ в Израиле Анатолию Викторову выразили недовольство тем, как РФ ведет себя в нынешней ситуации. По информации СМИ, в МИД Израиля призвали РФ встать на более сбалансированную позицию.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

О намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию ранее заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. При этом точную дату начала действий он не назвал.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.

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