Песков прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-майора Росгвардии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неоднократно демонстрировал высокую эффективность в борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-майора Росгвардии. Песков отметил, что глава Чечни неоднократно координировал действия силовых структур в случае возникновения угрозы теракта.

"Каждый раз [Кадыров] показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована", – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что это не является мерой поддержки в связи с санкциями, введенными США в отношении Кадырова.

"Кадыров в целом на фоне любых американских незаконных санкций вполне в состоянии за себя постоять", – сказал Песков.

Ранее против Кадырова были введены санкции со стороны США. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что он причастен к многочисленным грубым нарушениям прав человека.

В ответ на это Кадыров сообщил, что принимает бой Помпео. 24 июля глава Чеченской Республики ввел ответные санкции против госсекретаря США.