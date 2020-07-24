Песков прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-майора Росгвардии

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неоднократно демонстрировал высокую эффективность в борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова.
Так он прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-майора Росгвардии. Песков отметил, что глава Чечни неоднократно координировал действия силовых структур в случае возникновения угрозы теракта.
"Каждый раз [Кадыров] показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована", – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что это не является мерой поддержки в связи с санкциями, введенными США в отношении Кадырова.
"Кадыров в целом на фоне любых американских незаконных санкций вполне в состоянии за себя постоять", – сказал Песков.
Ранее против Кадырова были введены санкции со стороны США. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что он причастен к многочисленным грубым нарушениям прав человека.
В ответ на это Кадыров сообщил, что принимает бой Помпео. 24 июля глава Чеченской Республики ввел ответные санкции против госсекретаря США.
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