Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео, сообщает "Газета.ру".
По его словам, однажды он приглашал Помпео в гости, однако теперь тот не может приехать.
"Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов", – заявил глава Чечни.
Он добавил, что не видит причин включения Вашингтоном в черный список его дочерей и супругу, которые не лезут ни в какую политику.
Ранее стало известно, что США вводят санкции против Рамзана Кадырова.
Как подчеркнул Помпео, Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни.
Глава Чечни отреагировал на заявление госсекретаря США, подчеркнув, что "принимает бой".
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