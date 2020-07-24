Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео, сообщает "Газета.ру".

По его словам, однажды он приглашал Помпео в гости, однако теперь тот не может приехать.

"Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов", – заявил глава Чечни.

Он добавил, что не видит причин включения Вашингтоном в черный список его дочерей и супругу, которые не лезут ни в какую политику.

Ранее стало известно, что США вводят санкции против Рамзана Кадырова.

Как подчеркнул Помпео, Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

Глава Чечни отреагировал на заявление госсекретаря США, подчеркнув, что "принимает бой".