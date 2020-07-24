Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Совет Федерации одобрил закон об изменениях в избирательное законодательство, который в том числе предусматривает возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, сообщает РИА Новости.
Согласно ему, избиркомы в каждом конкретном случае будут решать, сколько дней будут проводиться выборы. Максимальная продолжительность голосования – 3 дня.
Указанное решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов или референдума. Кроме того, оно не подлежит пересмотру.
Уточняется, что на выборы в этом сентябре закон распространяться не будет.
Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах и референдумах
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