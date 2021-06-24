Путин выступит с обращением на Всероссийском онлайн-выпускном 25 июня

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Владимир Путин выступит с обращением на Всероссийском выпускном – 2021 для школьников, который состоится 25 июня в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства всегда обращается к выпускникам.

Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн-формате. Откроет Всероссийский выпускной – 2021 поздравление министра просвещения Сергея Кравцова.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице отменили Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце.

До этого планировалось, что выпускные должны были отметить на пяти традиционных площадках – в Государственном Кремлевском дворце, Гостином дворе, Александровском саду, на Красной площади и Сапожковской площади. Бал "Выпускник-2021" был намечен на 25 июня.

Также власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького.

Вместо крупного городского мероприятия выпускникам 2021 года предложат организовать выпускные вечера в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

На входах в здание обязательно измерение температуры, а также размещение обеззараживающих устройств и дозаторов с антисептиком.