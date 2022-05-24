Медведев назвал "потоком сознания" мирные инициативы Запада об урегулировании на Украине

Фото: kremlin.ru
Мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают "чистый поток сознания", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов", – написал Медведев.
Он привел в пример Италию, которая по линии своего МИД передала Генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине.
Зампред Совбеза отметил, что у него сложилось ощущение, что план готовили не дипломаты, а местные политологи, которые "начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками".
Ранее Медведев заявил, что наличие у России ядерного оружия вот уже многие годы позволяет успокаивать тех, кто пытается подтолкнуть мир к третьей мировой войне. По его словам, создание подобного ядерного щита – заслуга тех, кто когда-то трудился в Сарове, разрабатывал ядерное оружие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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