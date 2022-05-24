В Кремле не видели предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине – Песков

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У Кремля пока не было возможности ознакомиться с предложениями Италии по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока не видели. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам он будет доведен до нас и мы сможем с ним ознакомиться", – цитирует его РИА Новости.
Ранее газета la Repubblica сообщила, что министр иностранных дел Италии представил в ООН план мирного разрешения конфликта на Украине. Документ включает условия о прекращении огня, нейтралитете Украины и ее вступлении в ЕС, подписании соглашения между Москвой и Киевом по территориальным вопросам, а также о новом многостороннем договоре о безопасности в Европе.
Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что ответственность за приостановку контактов полностью лежит на Киеве. В то же время он подчеркнул, что Москва в свою очередь готова к возобновлению переговорного процесса.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной – Мединский
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