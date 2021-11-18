Захарова посоветовала главреду la Repubblica топить дом своими газетами

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике публикацию итальянского издания la Repubblica, посвященную росту зависимости Европы от российского газа и якобы имеющему место давлению Москвы на ЕС. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Захаровой, статья "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу" является восхитительной чушью. Комментируя затронутую в ней тему энергетики, представитель МИД напомнила, что Россия никогда не подводила Италию с поставками топлива, поставляя ежегодно до 20 миллиардов кубометров газа.

"Как совесть итальянского журналиста позволяет вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста", – отметила Захарова.

Кроме того, она призвала Маурицио Молинари опубликовать хотя бы одно предложение правды о надежности России в качестве поставщика топлива.

Ранее Владимир Путин заявил, что возможное перекрытие Белоруссией поставок российского газа в Европу было бы нарушением транзитного контракта. При этом технически белорусская сторона имеет возможность ограничить транзит. Вместе с тем Путин указал на вероятный ущерб энергетике Европы, что не способствовало бы развитию отношений Москвы и Минска.