Песков назвал оценки ударов России по Киеву украинской пропагандой

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Заявления украинского руководства относительно ударов ВС России по Киеву 24 апреля являются пропагандой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас наши военные продолжают выполнение задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что пасхальное перемирие закончилось. При этом, по его словам, Россия выполняла условия перемирия, Украина же – не полностью.

Пасхальное перемирие действовало в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что готов соблюдать его. Он также выступил с инициативой, подразумевающей продление перемирия после окончания пасхальных суток.

При этом, по словам Владимира Путина, предложение по перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами и жизнями людей. Российский лидер также выразил мнение, что Украине "подсказали" не отвергать мирные инициативы.

