Песков сообщил, что дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена.

"Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем", – отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, оглашение послания сдвигается на более поздний срок с учетом графика работы президента России, а также в связи с тем, что Путин считает это решение целесообразным.

Также Песков обращал внимание, что подготовка послания занимает много времени, однако она проходит своим ходом. При этом предыдущее послание было оглашено в Гостином Дворе в Москве 29 февраля 2024 года.

Послание было реализовано на 84,3% – 75 из 89 пунктов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом, которая прошла в середине декабря 2024 года. Больше всего законов было принято в сфере государственного строительства, на втором месте идут законы, принятые по экономической политике государства.