Песков: подготовка к посланию Путина уже ведется

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка послания Владимира Путина проводится планомерно.

Он также заявил, что Кремль никогда не анонсирует темы послания. Кроме того, власти своевременно объявят дату мероприятия, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков упоминал, что подготовка послания занимает много времени, однако она проходит своим ходом.

Между тем предыдущее послание Путина было реализовано на 84,3% – 75 из 89 пунктов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом. Больше всего законов было принято в сфере государственного строительства – 66.

На втором месте идут законы, принятые по экономической политике государства, на третьем – социальная политика, поддержка населения, многодетных семей и демографических проектов.