Володин: послание Путина Федеральному собранию реализовано почти на 85%

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию выполнено на 84,3%, то есть 75 из 89 пунктов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом.

Между тем работа продолжается. Федеральное собрание уделяет большое внимание реализации ключевых целей развития России.

На встрече с Володиным президент выразил признательность депутатам за их усердный, "напряженный труд" в этом году. В свете окончания осенней сессии нижней палаты парламента Путин отметил оперативное реагирование Госдумы на текущие ситуации.

Президент подчеркнул важность деятельности Думы, направленной на оказание помощи гражданам, в том числе многодетным семьям, а также на укрепление обороноспособности государства.

"314 законопроектов, 233 закона принято – это большая работа", – обратил внимание глава РФ.

По его словам, больше всего законов принято в сфере государственного строительства – 66. На втором месте идут законы, принятые по экономической политике государства, на третьем – социальная политика, поддержка населения, многодетных семей и демографических проектов.

В ходе подведения итогов года Путин призвал губернаторов начинать и заканчивать свой рабочий день вопросами демографии. По его словам, народонаселение – это то, что составляет страну.

Помимо этого, Путин указывал, что уже в следующем году в России должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации.

