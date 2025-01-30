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30 января, 12:54

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Песков пообещал, что сроки послания Путина своевременно объявят

В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно объявить дату, когда пройдет послание Владимира Путина.

Он уточнил, что подготовка данного мероприятия занимает много времени. При этом, по словам Пескова, подготовка к посланию проходит своим ходом.

Предыдущее послание Путина реализовали на 84,3% – 75 из 89 пунктов, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом. Больше всего законов принято в сфере государственного строительства – 66.

На втором месте идут законы, принятые по экономической политике государства, на третьем – социальная политика, поддержка населения, многодетных семей и демографических проектов.

Путин, в свою очередь, подчеркнул важность деятельность Думы, направленной на оказание помощи гражданам и укрепление обороноспособности государства.

Новости часа: основные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

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