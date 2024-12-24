Песков заявил, что точной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет

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На сегодняшний день нет точной даты выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Между тем предыдущее послание реализовали на 84,3% – 75 из 89 пунктов, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом. Больше всего законов принято в сфере государственного строительства – 66. На втором месте идут законы, принятые по экономической политике государства, на третьем – социальная политика, поддержка населения, многодетных семей и демографических проектов.

Путин, в свою очередь, подчеркнул важность деятельность Думы, направленной на оказание помощи гражданам, в том числе многодетным семьям, а также на укрепление обороноспособности государства.

