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Владимир Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации президента РФ. Соответствующий указ был подписан в пятницу, 24 января, сообщает РИА Новости.

"Внести в положение об администрации президента Российской Федерации... изменение", – говорится в документе.

Как стало известно ранее, Александр Грибов назначен заместителем руководителя аппарата правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.

Ранее Путин ввел новую должность – зампредседателя Совета безопасности РФ. На эту позицию он назначил Дмитрия Медведева, ранее занимавшего пост премьер-министра страны.

До этого президент РФ подписал указ, согласно которому у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. До этого заместителей было 10.