Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства

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Александр Грибов назначен заместителем руководителя аппарата правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

"Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации", – говорится в документе.

Александр Грибов родился 22 мая 1986 года в городе Ярославле. С 2007 года он активно начал заниматься политической деятельностью, вступил в партию "Единая Россия". В начале 2008 года он занял должность помощника депутата Ярославской областной думы. В этом же году Грибов был избран депутатом муниципалитета Ярославля V созыва.

В 2012 году политик занял пост помощника губернатора Ярославской области, в этом же году был назначен на пост вице-губернатора области по вопросам внутренней политики. С февраля 2015 по сентябрь 2016 года являлся председателем Общественной палаты Ярославской области. С 2016 года Грибов является депутатом Государственной думы VII созыва.

21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.

