Необходимо помочь людям вернуться к нормальному труду – Путин

Фото: скриншот council.gov.ru
Владимир Путин сообщил о необходимости помочь людям, которые потеряли работу, вернуться к нормальному труду. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации.
По словам российского лидера, у правительства страны есть задача по восстановлению занятости в 2021 году.
Владимир Путин добавил, что, несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы в РФ продолжил рост в августе. Этот показатель превысил 6% от экономически активного населения.
"За этим показателем судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена", – сказал Владимир Путин. Он пояснил, что надо помочь людям, чтобы они смогли получать стабильную зарплату, обеспечивать семьи.
Ранее безработным с детьми предложили сделать бессрочные пособия. Согласно инициативе, выплата родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, составит 3 тысяч рублей.
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