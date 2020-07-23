Хабаровскому краю выделят дополнительные 1,4 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство Российской Федерации выделит Хабаровскому краю дополнительные средства в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает RT.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонное совещание с врио главы региона Михаилом Дегтяревым.
"Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю", – написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что средства будут компенсировать выпадающие доходы региона. Кроме того, в правительстве РФ рассмотрят и другие предложения правительства Хабаровского края.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее в четверг, 23 июля, выступил с предложением снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. По словам политика, это уместно было бы сделать за счет федерального субсидирования.
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона 21 июля. До этого президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала.
Дегтярев заявил, что вопрос его участия в губернаторских выборах пока не рассматривается
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: