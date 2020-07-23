Хабаровскому краю выделят дополнительные 1,4 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Российской Федерации выделит Хабаровскому краю дополнительные средства в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает RT.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонное совещание с врио главы региона Михаилом Дегтяревым.

"Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю", – написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что средства будут компенсировать выпадающие доходы региона. Кроме того, в правительстве РФ рассмотрят и другие предложения правительства Хабаровского края.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее в четверг, 23 июля, выступил с предложением снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. По словам политика, это уместно было бы сделать за счет федерального субсидирования.

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона 21 июля. До этого президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала.

