Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Фото: instagram.com/degtyarev_info

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, передает РИА Новости.

"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", – сказал Дегтярев.

В то же время политик пообещал обязательно выйти к людям. Он отметил, что не измеряет отношение людей к себе митингами, потому что сам за годы своей политической карьеры провел много митингов.

Накануне Дегтярев заявил, что не намерен менять команду экс-главы региона Сергея Фургала. По его словам, команда его предшественника имеет право трудиться, поэтому никто в отставку не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств.

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона 21 июля. До этого президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала, который подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он закончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав политической партии ЛДПР.