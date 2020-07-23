В Кремле оценили доклад Лондона о "российских хакерах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доклад Лондона, в котором говорилось о якобы вмешательстве "российских хакеров" во внутренние дела Великобритании, оправдал негативные ожидания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"На 100% (оправдал ожидания). Нет, ничего (нового) не было, и ни для кого не было", – сказал Песков.

16 июля стало известно, что кабинет министров Великобритании выступил с заявлением, в котором говорилось, что Россия якобы предприняла попытки повлиять на британские парламентские выборы, состоявшиеся в декабре прошлого года. По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, после анализа правительство страны пришло к выводу, что Москва пыталась вмешаться в выборы путем распространения правительственных документов, незаконно полученных в результате утечки.

Это заявление прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобные заявления можно назвать "русофобией в фейковой огранке". Она также отметила, что документ не стал сенсационным событием.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал британский доклад. Представитель Кремля заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы иных государств.

