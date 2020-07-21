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Москва 24

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Политика

14:43

Захарова отреагировала на британский доклад о "российском вмешательстве"

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о возможном вмешательстве Кремля в политику Лондона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, подобные заявления можно назвать "русофобией в фейковой огранке". Она также отметила, что документ не стал сенсационным событием.

50-страничный доклад подготовили в парламентском комитете по разведке и безопасности. Великобритания в тексте характеризуется как одно из приоритетных направлений работы российских разведывательных ведомств.

В качестве основного метода действий спецслужб РФ авторы исследования назвали укрепление влияния на британскую политику за счет связей российских олигархов с местными компаниями и представителями элит.

Кроме того, Россию подозревают в кибератаках и распространении ложной информации – в качестве примера приводится якобы предвзятое освещение референдума от 2016 года о выходе Британии из Евросоюза. Телеканал RT и агентство Sputnik обвинили в "антиевропейской" позиции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал британский доклад. Представитель Кремля заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы иных государств.

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