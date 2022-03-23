Песков прокомментировал участие Путина в саммитах G20 и АТЭС

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано говорить об участии Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС, сообщает "Газета.ру".

По его словам, пока рано говорить об этом, поскольку ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом.

Он также прокомментировал призыв США исключить Россию из "Большой двадцатки".

"США оказывают неприкрытое и малодипломатичное отношение к нашей стране. Понятно, что американцы будут давить на разные страны. Но целый ряд государств предпочитают придерживаться независимой точки зрения", – сказал представитель Кремля.

30–31 октября на острове Бали планируется провести саммит G20 в очном формате. Сейчас в "двадцатке" председательствует Индонезия. Ее власти ранее заявляли, что не намерены включать кризис на Украине в текущую повестку дня, вместо этого они сосредоточатся на приоритетных экономических темах.

Ранее МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Польша сможет заменить Россию в "Большой двадцатке". По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях. При этом глава МИД Польши отметил, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать его заявление, отметив, что считает это бессмысленным и нецелесообразным.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

