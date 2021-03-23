Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами

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Владимир Путин – сторонник добрых отношений со всеми странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, куда бы он поставил Путина на политическом поле. Песков уточнил, что это политологические изыскания, и их надо оставить политологам.

При этом он подчеркнул, что выстраивать добрососедские отношения с другими странами в одиночку невозможно.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Брюссель уничтожил отношения Москвы с Евросоюзом как организацией. По его словам, Европа разрушила все механизмы, создаваемые долгие годы. В связи с этим у РФ остались в партнерах только отдельные европейские страны, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами, считает глава МИД.

Он обратил внимание, что Москва будет готова к возобновлению отношений на основе равноправия и поиска баланса, но только тогда, когда Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией.