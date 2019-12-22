Лавров заявил об ответе России на санкции США без ущерба для себя

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Москва ответит на санкции США, но без ущерба для себя, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", – сказал он.

Лавров отметил, что не думал, что в США дойдут до таких решений, которые "не делают чести" американским политикам.

"Для меня это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего от демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую", – заявил министр.

Ранее Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который накладывает санкции против трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Ограничительные меры вступили в силу со дня подписания.

В Германии, в свою очередь, назвали санкции вмешательством в дела Европы.