Путин заявил о большой проведенной работе по созданию единой сети ПВО стран ОДКБ

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В создании единой системы противовоздушной обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заметен прогресс. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Мы уже провели в этом отношении большую работу", – подчеркнул он.

Как отметил президент страны, РФ передала Таджикистану два дивизиона систем С-300. Москва готова к работе и ее завершению, уточнил глава РФ.

Ранее стало известно, что спикер парламента Армении Ален Симонян не поедет на саммит ОДКБ в декабре. По его словам, ОДКБ не выполняет полностью своих обязательств перед Арменией. Кроме того, он уточнил, что сотрудничество Еревана с организацией не приостанавливается, а о выходе пока нет речи.

Также на саммит не поедет армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

1 ноября Владимир Путин обсудил с Лукашенко предстоящее 23 ноября в Минске заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ