Путин подтвердил готовность РФ долгосрочно поставлять газ в Европу

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Россия готова бесперебойно поставлять природный газ в Европу на долгосрочной основе. Это в телефонном разговоре с премьером Италии Марио Драги подтвердил Владимир Путин, пишет ТАСС.

"Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток – 2", – говорится в сообщении.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее СМИ сообщили, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации.