Песков заявил об отсутствии подвижек по зерновой сделке

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Никаких продвижений по части возобновления зерновой сделки в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

При этом представитель Кремля отметил, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают связь, в том числе и по этому вопросу.

"Подвижек нет, но между Путиным и Эрдоганом согласовываются разговоры за считанные часы, тут проблем нет", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал лидеров стран G20 выполнить ряд требований России для возобновления зерновой сделки. Он отметил, что черноморская инициатива позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие.

Во время встречи лидеров России и Турции, которая проходила в начале сентября, Путин заявил, что РФ готова немедленно разморозить соглашение, если Запад выполнит взятые на себя обязательства, но иллюзий на этот счет российская сторона давно не испытывает.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля. Тогда Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки