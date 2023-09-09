09 сентября, 14:19Политика
Песков заявил, что РФ вправе возобновить зерновую сделку после выполнения условий
Фото: kremlin.ru
Россия имеет право сначала дождаться выполнения условий по зерновой сделке и только потом возобновить ее действие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку", – сказал он.
Представитель Кремля добавил, что условия РФ по черноморской инициативе известны. Они не нуждаются в толковании и могут быть реализованы.
Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.
Путин назвал зерновую сделку и Сирию в числе тем переговоров с Эрдоганом в Сочи
Читайте также