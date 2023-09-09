Песков заявил, что РФ вправе возобновить зерновую сделку после выполнения условий

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Россия имеет право сначала дождаться выполнения условий по зерновой сделке и только потом возобновить ее действие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку", – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что условия РФ по черноморской инициативе известны. Они не нуждаются в толковании и могут быть реализованы.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.



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