Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 14:19

Политика

Песков заявил, что РФ вправе возобновить зерновую сделку после выполнения условий

Фото: kremlin.ru

Россия имеет право сначала дождаться выполнения условий по зерновой сделке и только потом возобновить ее действие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку", – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что условия РФ по черноморской инициативе известны. Они не нуждаются в толковании и могут быть реализованы.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

Путин назвал зерновую сделку и Сирию в числе тем переговоров с Эрдоганом в Сочи

Читайте также

властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика