Шапошников оценил работу шестого созыва Мосгордумы

Законодательная работа депутатов шестого созыва столичного парламента была направлена на улучшение жизни москвичей, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников в ходе форума "В ответе за Москву!".
"Шестой созыв Мосгордумы, который завершает свою работу, очень много сделал для Москвы, для москвичей. Достаточно вспомнить закон о реновации – это дает возможность городу развиваться дальше", – приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
Вместе с тем в столице проведут эксперимент по электронному голосованию – участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к эксперименту, необходимо подать заявление до 4 сентября. Еще более 130 тысяч горожан получат возможность проголосовать на дому.
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