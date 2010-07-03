МГИК разрешил начать голосование на выборах в МГД раньше на семи участках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь избирательных участков на выборах в Мосгордуму заработают с 6:00, чтобы сотрудники Росгвардии смогли реализовать свое избирательное право. Решение приняла Московская городская избирательная комиссия (МГИК).

Речь идет об участках № 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964, сообщает Агентство "Москва". Они не отличаются от других по условиям голосования, вопрос о времени начала трансляции видеонаблюдения с них обсудят позже. В МГИК напомнили, что в 2018 году на выборах мэра столицы вводилась такая же возможность.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября.

Голосование в электронном виде будет доступно для горожан с пропиской в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, нужно подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что избирательная кампания 2019 года проходит лучше прошлогодней. По ее словам, такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома уточнила, что улучшения заметны пока лишь на данном этапе.