Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашию

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Владимир Путин прилетел из Татарстана в Чувашию с рабочим визитом, передает ТАСС.

Глава государства уже успел осмотреть фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино, который открыли в декабре прошлого года взамен старого здания.

Медучреждение было возведено в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ" за счет средств федерального и регионального бюджетов. На этот проект было выделено порядка 7 миллионов рублей.

До этого российский лидер в течение двух дней находился с рабочей поездкой в Татарстане. В Казани Путин принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". Также президент РФ провел несколько двусторонних встреч – с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Сербской Республики.

22 февраля Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М и проехался за рулем "КамАЗа".

Новости регионов: церемония открытия "Игр Будущего" прошла в Казани