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22 февраля, 17:42

Политика

Путин приехал на один из участков трассы М-12 "Восток" под Казанью

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин прибыл на один из участков трассы М-12 "Восток", который располагается под Казанью, передает ТАСС.

Глава государства приехал на территорию многофункциональной зоны за рулем "КамАЗа". Президент планирует ознакомиться с презентацией о развитии трассы. Также он должен встретиться с главами логистических автомобильных компаний и водителями. Вместе с Путиным на место приехал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Ранее президент поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по платной трассе М-12 "Восток", связывающей Москву и Казань. Путин ожидает предложений по данному вопросу до 15 марта.

В конце декабря прошлого года российский лидер дал старт движению по трассе М-12. Теперь дорога между двумя крупнейшими культурными и деловыми центрами страны займет около 6,5 часа.

Движение открыли по трассе М-12 "Восток" до Казани

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