Путин провел встречу с президентом Киргизии в Казани

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В Казани состоялась встреча Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова. Оба лидера планируют принять участие в торжественном открытии "Игр будущего".

"Молодые люди во всем мире любят эти виды спорта, и мы с удовольствием создали для них условия для того, чтобы они могли посостязаться друг с другом", – подчеркнул российский лидер.

Что касается отношений между РФ и Киргизией, они продолжают благополучно развиваться, отметил Путин. Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров республики, добавил он. Кроме того, по его словам, в экономику Киргизии поступили 35% прямых инвестиций из РФ.

Жапаров, в свою очередь, пожелал успешного проведения "Игр будущего". По его мнению, турнир добьется признания на международном уровне.

Ранее Путин в рамках своего рабочего визита в Казань встретился с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Президент РФ выразил уверенность в том, что проведение "Игр будущего" пойдет на пользу.

Позднее стало известно о планах президента Таджикистана Эмомали Рахмона поучаствовать в открытии "Игр будущего", а также встретиться с российским лидером и главой Татарстана.