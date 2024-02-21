Президент Таджикистана встретится с Путиным и руководством Татарстана в Казани

Фото: kremlin.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон собирается поучаствовать в открытии "Игр будущего" в Казани, а также встретиться с Владимиром Путиным и главой Татарстана. Об этом сказано в пресс-службе главы государства.

"Стороны обсудят текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между двумя странами и их регионами", – сказано в заявлении.

По информации пресс-службы, Рахмон уже находится в Казани.

21 февраля Путин прилетел в Казань в рамках рабочего визита, где с несколькими представителями иностранных государств примет участие в открытии "Игр будущего". Перед открытием спортивного мероприятия у российского президента запланированы двусторонние встречи с коллегами.

До этого стало известно, что решение о проведении "Игр будущего" было принято Путиным 26 декабря 2023 года. Главной целью турнира стала популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые соединяют в себе традиционные силовые соревнования и цифровые технологии.



Владимир Путин прилетел в Казань