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Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент выразил уверенность, что этот визит будет полезен и оба лидера смогут использовать время для обсуждений двусторонних отношений по ряду направлений. Он подчеркнул, что знает о непростой ситуации в республике и готов поговорить на этот счет.

Додик ему ответил, что РС БиГ не поддерживает введенные санкции против России. Он уточнил, что страну буквально каждый день пытаются уговорить присоединиться к антироссийским санкциям, но страна отказывается двигаться в сторону членства в НАТО.

Президент добавил, что западные страны оказывают большое влияние на Республику Сербскую, она находится в "сложной ситуации", "под протекторатом" Запада, в условиях "интервенции".

Путин поблагодарил собеседника за то, что с Россией поддерживаются связи, многие начинания, в том числе мероприятия, связанные с памятью жертв нацизма. Глава государства указал, что отношения двух государств сложились давно и носят созидательный характер.

"Мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше", – добавил Путин.

Делегация Республики Сербской прибыла в Казань накануне, и Додик успел посетить православный храм и мечеть. Путин же прилетел в столицу Татарстана 21 февраля в рамках рабочего визита, где он намерен встретиться с несколькими иностранными представителями и принять участие в открытии "Игр будущего". Также российский президент планирует посетить Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Владимир Путин прилетел в Казань