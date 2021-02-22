Мишустин утвердил порядок назначения субсидий на издание социально значимой литературы

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Постановление о порядке предоставления субсидий на издание социально значимой литературы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства РФ.
Решение принято в рамках государственной программы "Развитие культуры".
"С 2021 года проведением конкурсного отбора издательств и предоставлением финансирования занимается Минцифры. Ранее это был функционал Роспечати", – сказано в сообщении.
Уточняется, что субсидии могут быть предоставлены на издание литературы, которой нет на книжном рынке страны. Также продукция должна быть актуальной и иметь социальную направленность. В частности, издания могут рассказывать о памятных датах российской истории, о проблемах молодежи, выступать за продвижение здорового образа жизни. Кроме того, поддержку смогут получить организации, которые ведут свою деятельность не менее одного года.
Для получения субсидии издательству необходимо пройти конкурс, подготовив определенный пакет документов. Подробности доступны на сайте.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготных авиаперевозок распространяется на всех жителей Дальнего Востока.
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