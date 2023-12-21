Песков сообщил, что новогодний прием в Кремле в этом году не состоится

Фото: kremlin.ru

Новогодний прием в Кремле в этом году не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Владимир Путин организовывал прием в Кремле в конце года, однако в 2022 году эта традиция прервалась.

До этого СМИ сообщили, что в Москве не планируют запускать фейерверки в Новый год и на Рождество. В 2022 году в столице также не запускали салюты в честь Нового года. Тогда соответствующее решение приняли после голосования в проекте "Активный гражданин", где подобное мнение высказали примерно 300 тысяч человек.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, как он отметит Новый год, сообщил, что планирует провести праздник в кругу близких людей. При этом подарки для близких президент, по его словам, еще не подготовил. Путин поделился, что в магазине пока не был, однако для родных людей планирует сделать что-то приятное.

Кроме того, в ходе совмещенных прямой линии и пресс-конференции Путину предложили выбрать между селедкой под шубой и оливье. Однако президент не стал делать выбор, ответив фразой: "Смотря что закусывать".

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