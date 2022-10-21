Песков прокомментировал возможность возвращения Джонсона на пост британского премьера

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Вопрос возвращения Бориса Джонсона на должность премьер-министра является внутренним делом Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в беседе с журналистами такую возможность.

"Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании, вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем", – цитирует его ТАСС.

Накануне действующий председатель британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности всего 44 дня. Свое решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Ожидается, что выборы нового премьер-министра пройдут до 28 октября. Если все пойдет по плану, то его могут назначить на должность уже 31 октября. По некоторым данным, за пост главы кабмина может побороться бывший премьер Борис Джонсон.

Джонсон возглавлял британское правительство с июля 2019 года по сентябрь 2022 года. 7 июля, после того как свои должности покинули несколько десятков правительственных чиновников, политик объявил о своей отставке. В сентябре его заменила Лиз Трасс.



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